許久沒出現在影劇版的名模洪曉蕾，和前夫王世均離婚4年至今，未有認定的新對象，表示現在生活重心在兒女身上，忙著跟小朋友談戀愛，也常跟朋友們出國玩，她說：「對戀愛沒有特別的想像，再塞一個愛人給我，我可能也沒辦法顧到他，4年來有追求者，但沒有碰到我的心。」

雖然沒特別想像新戀情，但洪曉蕾在離婚後的這幾年，旅行中偶爾會閃過想找個伴一起分享的念頭，「像去瑞典看永晝，半夜兩點天還是亮的，如果這時候有人可以分享，好像也不錯。」她表示或許是在等一個「舒服」的人出現，「就是兩個人什麼都不做，也不覺得怪或者尷尬，其實『舒服』兩字好寫不好找，相信老天會給我的。」

洪曉蕾跟王世均離婚後沒交惡，兩人不避諱同框，小孩平時跟媽媽住，也會跑去找爸爸玩，王也曾向女兒跟兒子坦承爸爸自己有女朋友，洪說：「姊姊現在14歲，比較會念書，喜歡歷史，想要去英國讀書，她爸說18歲去沒問題，但是去新加坡就好，成績再好一點，就去大陸念國際學校，就是不想孩子離太遠。」他們有個家人群組，現在仍熱絡。

洪曉蕾覺得兒女都相當獨立，特別是女兒還會保護媽媽，「弟弟小時候會問說爸爸有女朋友，姊姊就會澄清沒有，像是要保護我的感覺。現在他們都會幫我挑對象，幫我配對、替我急，像之前被拍到的Jeff跟George，但我不知道怎麼解釋他倆是Gay friend。」

工作方面，洪曉蕾首部主演電影《杏林醫院》預計要在3月上映，她在片中飾演為重病兒找醫院治病的母親，同時也是全片最強的女鬼，笑說：「媽媽跟鬼王很符合現在的我，我是媽媽，生氣就變鬼王。」她也分享拍攝時的趣事：「因為家裡有小孩，人家說下戲不要馬上回家，就帶著還沒卸乾淨的妝去超商晃晃，覺得自己超像鬼。」

洪曉蕾在《杏林醫院》中有非常恐怖的演出。（影童提供）

這是洪曉蕾的第一部主演電影，小兒子笑說自己比媽媽早出道，「他有演出《一吻定情》裡王大陸的弟弟，也有演過《鬥魚》，真的是比我早出道，小孩子表演慾很強，走演藝圈也支持，但他以後想念音樂系。」

(中時 )