曾之喬。（《儂儂》雜誌提供）

曾之喬。（《儂儂》雜誌提供）

曾之喬。（《儂儂》雜誌提供）

曾之喬在小年夜與交往10年的辰亦儒登記結婚，正式升格人妻。曾之喬擔任《Bella儂儂》2月號封面人物，談及自己從憂鬱症掙扎後的人生觀：「治療好憂鬱症，等到心打開後，你會發現這世界其實很多人愛妳。」她分享找回打開心門的那把鑰匙，遇上愛、將自己交給愛，這一切其實不難，只是需要將心中的坪數擴大，容納屬於人生的另一半。

她提到，常在工作中忙碌到忘記自己，從失眠、記錯事情到落髮開始，才發現原來當時演完憂鬱症患者的她，已把戲中角色帶到真實人生。「我一直鼓勵大家不要太努力，尤其是本來就有上進心的人，更要告訴自己不要太努力，因為人用蠻勁做事的時候，很容易迷失自己」。

對於現況，她說「我覺得有很多不足，但我很滿意，但這個滿意不是說沒有進步的空間，而是我知道現在擁有的不是理所當然」。過往在她追求100分的人生裡，讓自己的生理及心理都超出負荷，「不要拿 『比你優秀的人都比你努力”』這種話來逼自己，因為那是雞生蛋，蛋生雞的問題，每個人都有他的命，不用這樣比」。

(中時 )