新型冠狀病毒肆虐，面對疫情發展的不確定性，中小信保基金表示，短期內恐將衝擊交通運輸、觀光旅遊、零售餐飲及其周邊產業，面對企業產能、營運可能遭受影響，因此信保基金將給予最大支持。

中小信保基金指出，為紓緩中小企業因疫情遭受衝擊及降低未來可能面臨風險，信保基金與中小企業攜手，共同迎接挑戰，提出提供優惠保證措施助企業進行轉型、協助貸款協處與展期手續、進行訪視關懷措施及建議企業做好產線與國際供需市場的調整4大方向進行。

中小信保基金表示，對於受衝擊產業中有轉型升級需求的企業，提供高成數、低保證手續費與快速便利審核的優惠保證措施，像是中小企業千億保專案－小額貸款擴大保證措施、中小企業千億保專案－批次保證擴大保證措施、企業小頭家貸款、相對保證振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證等方案。

而在協助貸款協處與展期手續，中小信保基金指出，協助企業依「中華民國銀行公會會員辦理經濟部移送企業債權債務協商案件自律規範」辦理協商與協處，向銀行辦理送保案件展期手續。

另外會進行訪視關懷措施針對受衝擊較大產業所屬企業，與送保金融機構聯合進行關懷訪視，瞭解企業受影響之程度及融資保證協助需求。疫情流行期間，有投資中國的送保企業申請融資保證時，建議企業提早做好產線與國際供需市場的調整，降低疫情帶來的衝擊。

(工商 )