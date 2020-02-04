農業局創造出新台灣燈會的地景美學，打造有別於傳統燈會的「里山禾樂」燈區。（台中市政府農業局提供／陳世宗台中傳真）

「里山禾樂」燈區，學習認識森林、認識農村，讓民眾更加親近自然與山林。（台中市政府農業局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會在台中！由台中市政府農業局主辦的「里山禾樂」燈區，以里山倡議精神為主軸，結合藝術創意手法呈現出農村生活、生產、生態的三生面貌。農業局長蔡精強說，里山禾樂燈區位於后里森林園區臨近三豐路與大山路口，8日至23日展期共16天，歡迎大家揪團來感受台中農村與里山生態的燈會之美；並邀請全家大小一起來「白天遊農村，晚上賞燈會」，一同共度難忘的元宵假期。

農業局指出，台灣燈會主展區位在后里森林園區，台中后里以農業著稱有多樣性特產，農業局邀請建築師、藝術家、工藝家以森林園區地景為舞台、以里山精神為核心；回應農業、結合台灣地理脈絡，自山脈到樹林間，由巨觀、陵線、八面、行曲、聚合、交疊等形式，創造出新台灣燈會的地景美學，打造有別於傳統燈會的「里山禾樂」燈區。

蔡精強說，其中主燈為王銘顯建築師團隊操刀，與日本藝術家新山拓聯手打造高達15米的「觀山入林」藝術燈組。另外，還有在製作過程中農業局與製作團隊特別和農會、農村社區合作，透過農友與社區參與的協力所完成的魚荃燈組將放在燈會展現。

森林象徵著大自然的多樣性，更支撐許多文化與社會的發展脈絡，以及各種未來建設的可能性。農村的永續經營，可以保有傳統知識與文化，提升農業生產力，對於糧食安全、生態保育、物種基因及保存等面向都有積極的價值。

尤其對於居住在山多平地少的國土的台灣民眾而言，學習認識森林、認識農村，如何與其交流相處，以善待土地的方式，營造安全無虞的生活、飲食所期盼和樂景象，是一門重要的課題，讓民眾更加親近自然與山林。

農業局歡迎大家揪團來感受台中農村與里山生態的燈會之美。（台中市政府農業局提供／陳世宗台中傳真）

農業局強調，里山禾樂燈區位於后里森林園區臨近三豐路與大山路口，展示時間於2020年2月8日至2月23日，展期共16天，歡迎大家揪團來感受臺中農村與里山生態的燈會之美，並邀請全家大小一起來「白天遊農村，晚上賞燈會」，一同共度難忘的元宵假期。

(中時 )