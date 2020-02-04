大樂透春節連續11天開獎，已在前天結束，頭獎仍未開出，連續6期槓龜，台彩預估，大樂透今晚頭獎上看新台幣3億元；但大樂透「春節大紅包」百萬加碼獎尚有99組仍未開出，今晚仍將持續加開9個獎號，中6個即可得百萬。

大樂透開獎獎號為：03、23、27、28、37、48。特別號為08。

春節大紅包獎號為：13、14、23、24、29、30、31、40、48。

若累計至今晚360組春節大紅包沒有全數送出，將於明日繼續加開，直到360組100萬元全數送出或至2月7日活動結束為止。

(中時電子報)