翁虹與老公劉冠廷伉儷情深。翁虹提供

翁虹前不久在峇里島旅遊。翁虹提供

一家人欣賞峇里島風光。翁虹提供

翁虹的12歲女兒水晶亭亭玉立。翁虹提供

翁虹今年農曆年與老公劉冠廷的家族近20人到峇里島旅遊，無奈遇到全球疫情，她現已回台，4日表示去年3月就和老公規劃行程，為讓年邁的公婆開心過年，加上親戚們也都請了假，大夥仍把握這10年來唯一一次家族旅遊機會。由於峇里島有許多來自亞洲國家的遊客，所以她在當地也發現「一罩難求」情況，她16日原受邀到武漢出席活動，如今因疫情已取消，3部劇也延後拍攝。

她說這個年過得百感交集，除了傳奇球星科比布萊恩（Kobe Bryant）墜機驟逝，還有肺炎的疫情來勢凶猛，整個鼠年春節都籠罩著這股陰影。她與家人們在峇里島旅遊期間，人在國外不忘時時關心疫情，感受到當地氣氛悠閒，但亞洲國家的遊客也會有危機意識，不少人都會主動戴上口罩，她因為小姑嫁到印尼20年，家人們透過小姑買到口罩，現在還夠用一陣子。

翁虹誇老公劉冠廷心思縝密、大小事未雨稠繆，尤其對衛生習慣更是重視，有時感冒要看3個醫生、隨身攜帶口罩、居家都有消毒棉片，提醒女兒水晶喝維他命片，她自己常喝檸檬水，即使搭飛機也喝溫水加檸檬片。翁虹過去拍戲忙，這次因疫情影響工作，她利用難得假期陪陪12歲女兒，「因為我老是出差，我跟女兒說媽媽是搭飛機上班，不像爸爸可以常陪她」。

(中時 )