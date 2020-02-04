先前我國棒球好手陳偉殷，在個人臉書上發布貼文，暗示自己要加盟西雅圖水手隊，之後也得到確認，獲得一份帶有大聯盟春訓的小聯盟合約，他企圖在水手再次爭取先發投手的位置，而《ESPN》更是直接預測他是第五號先發。

大聯盟新球季預計在3月27日開打，而水手隊春訓投、捕手會在2月13日報到，陳偉殷要在春訓階段展現出足夠的實力，才有辦法爭取開季26人名單，因為現在水手隊正處於重建階段，對於讓老將出賽，應該會優先讓年輕選手有更多出賽機會。

而水手隊官網跟《ESPN》都預測了水手隊新球季先發輪值陣容，其中前四號先發都相同，分別為Marco Gonzales、菊池雄星、Justus

Sheffield、Kendall Graveman，不過在第五號先發則出現了分歧。

水手隊官網點名了許多年輕新秀，都有機會可以爭取最後一名輪值先發，不過《ESPN》則是相當肯定的直接點名陳偉殷，不過從去年的成績來看，或許有些難度，不過在相對有利於投手的水手隊主場，對陳偉殷來說是個好機會沒錯。

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(中時電子報)