武漢肺炎疫情延燒，連帶不少農漁產品出口也受影響，不過外銷日本為主的櫻花蝦逃過一劫，近日開市拍賣後價格維持在1箱15公斤6500至7300元間，後續還上看7500元，漁民期待不已，反觀外銷中國大陸的石斑，因疫情嚴重訂單遭終止，養殖戶哀號遍野，擔憂心血付之一炬。

櫻花蝦是東港3寶之一，產量8成外銷、2成內銷，當中外銷以日本為主，捕撈季則在年底11月至隔年5月，而近期因農曆過年休市15天，3日才恢復拍賣，不過在武漢疫情延燒之際，櫻花蝦的外銷完全不受影響，且還因日本的捕撈量較少，目前價格平穩、後續看漲。

東港區漁會總幹事林漢丑指出，其實目前的捕撈量還算少，1船1天約4、5箱，相較以往約10箱少很多，但因日本的量也很少，加上不受疫情影響，銷量與價格都趨於平穩。相較之下，以外銷中國大陸為主的石斑魚，則面臨銷不出去的窘境。

石斑的內外銷比例為1比9，並以中國大陸及香港為主，而近年因國際、政治局勢不同，屏東養殖漁業發展協會頻頻呼籲要轉型內銷才能解決供需問題，不料，尚未轉型就遇上肺炎疫情連帶，目前貨銷不出去、內銷又不知效益如何，不少養殖戶憂鬱不已。

黃姓養殖戶指出，因中國大陸已有養石斑，所以價錢早在過年前就被壓得很低，曾一度出現1斤70元；陳姓養殖戶也說，近年石斑的外銷價本就不好，疫情也許是引爆點，轉型內銷或拓展其他外銷點，才能真正解決問題。

(中時 )