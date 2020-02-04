郭靜近日和經紀人同赴美國展開為期十天充電之旅，其中一站抵達美國猶他州史普林戴爾附近的「錫安國家公園」，佔地共229平方英里的國家公園不僅景觀壯闊，郭靜形容「往前走十步跟往後十步的風景都不一樣」，綿延山脈矗立外，岩石隨著地質變化更堆疊出千年歲月痕跡，視覺震撼到讓郭靜大喊「手機容量快不夠用了！」

錫安國家公園相當壯闊，郭靜開心拍美照。（經紀人提供）

在錫安國家公園中以開車做為交通工具，除了峽谷美景外，還有小溪、河流等穿插其中，不過因為山區氣溫相當低，為了要拍照的郭靜，雙手裸露在外頻龜裂，她也自虧「每天醒來第一件事就是看哪一隻手指頭又裂開」。

郭靜日前赴美國錫安國家公園參觀。（經紀人提供）

沈浸在大自然環境，郭靜開心地說「這趟旅程跟鴨子很有緣，到處都看到鴨子」，除了在國家公園看到綠頭鴨，也看見許多馬匹、牛隻行走在原野中，最讓郭靜意外的是，車輛行駛在空曠的公路上時，因天色昏暗加上無路燈協助照明，差點撞上路邊的3頭鹿，司機朋友突然踩煞車讓全車嚇一大跳，郭靜也笑說「隔玻璃超近距離看鹿，電影裡會有的畫面通通在眼前浮現」。

郭靜日前赴美國西南部猶他州史普林戴爾附近的錫安國家公園。（經紀人提供）

先前工作相當忙碌的郭靜，在台灣偶有失眠問題，時常亢奮到凌晨五點才睡覺，經紀人不忘用她的歌虧她「都要等到『下一個天亮』才睡」，而這次赴美旅行，郭靜自嘲「來美國完全沒有時差問題，反而睡得很好」，雖然出國遊玩放鬆身心，但郭靜仍心繫家中3隻貓咪，笑說「再不回去怕他們忘記主人」，郭靜也預計二月中開工。

(中時 )