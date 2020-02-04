武漢肺炎疫情擴大，多國連日派包機到「封城」的武漢接走公民，其中澳洲的包機已於3日深夜抵達聖誕島，乘客需在原本用作拘留移民的中心隔離14日。衞生部指暫未有人不適或出現武漢肺炎症狀。

根據東網報導，首架包機載有243人，有89人為16歲以下，5人為兩歲以下。包機先抵達珀斯北部的空軍基地，其後分乘兩架小型飛機到聖誕島，一名孕婦及其伴侶則安排往珀斯的醫院接受隔離。總理莫里森4日在推特指包機已安全降落，又指撤僑是複雜及充滿挑戰的行動，將與中方溝通，安排第二架包機。

昆士蘭省衞生部門4日晚表示，省內一名來自武漢的8歲中國男童確診感染武漢肺炎，他隨旅行團到訪當地，而該團一名44歲男子及一名42歲女子之前已在昆士蘭省確診患病。澳洲現時總共有13宗確診病例，維多利亞省及新南威爾士省各有4宗、昆士蘭省3宗、南澳省2宗。

泰國也於4日派出撤僑專機到武漢，載回滯留的約160名泰國人，預計傍晚返抵曼谷。不過泰國政府未透露隔離地點，以避免周遭居民反對。

(中時 )