上海面膜販賣機被改裝成自助口罩領取機 21:012020/02/04 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 上海寶山區的面膜販賣機被改裝成自助口罩領取機。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 買口罩無需排隊預約，手機掃一掃，15秒就到手。近日，上海市寶山區廟行鎮推出一台自助口罩領取機，每天投放量為口罩50個、一次性手套30副，目前仍有存貨，4日依然可見到民眾前來購買口罩。 這台自助口罩領取機的前身，原本為自助面膜販賣機，因應武漢肺炎疫情而改裝。為保證每人每天能獲得一份且不重複獲取，機器旁並設有監控，同時安排工作人員即時監督。 (旺報 ) #口罩 #改裝 #面膜 #販賣機 #監控 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 今降為6元仍買不到？口罩之亂愈演愈烈 民怨一觸即發 11:232020/02/01 政治 戴口罩卻露出鼻子 醫嘆：何苦跟我們搶？ 12:532020/02/01 生活 開學口罩去哪買？國民黨團要政院檢討 13:182020/02/01 政治 全台口罩爆缺貨潮 名嘴：不知道政府堅持什麼？ 14:432020/02/01 娛樂 這裡要送兒童口罩！何文海2／3分送6000片大人、兒童口罩 14:392020/02/02 生活 他跟物流車跑12家超商 曝買不到口罩真相 12:192020/02/03 生活 再沒口罩恐休診！小兒科醫師崩潰 12:512020/02/03 生活 政府終於要實名制控管了！台大醫分享口罩復活術 無奈吐一句 06:372020/02/04 生活 口罩購買改實名制 回報地圖將升級藥局版速查哪裡買 10:522020/02/04 科技 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》李蘭娟團隊：2處方藥抑制冠狀病毒有效 開始試用 - 兩岸 2020武漢風暴》疫情指標反轉？陸發熱門診人次連續多日下降 - 兩岸 2020武漢風暴》世界夢號郵輪3確診肺炎 陸證實：涉6千餘人 - 兩岸 新型冠狀病毒肺炎 專家曝最危險的地方 - 兩岸 2020武漢風暴》美抗病毒新藥可能有效 陸緊急啟動肺炎臨床試驗 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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