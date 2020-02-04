買口罩無需排隊預約，手機掃一掃，15秒就到手。近日，上海市寶山區廟行鎮推出一台自助口罩領取機，每天投放量為口罩50個、一次性手套30副，目前仍有存貨，4日依然可見到民眾前來購買口罩。

這台自助口罩領取機的前身，原本為自助面膜販賣機，因應武漢肺炎疫情而改裝。為保證每人每天能獲得一份且不重複獲取，機器旁並設有監控，同時安排工作人員即時監督。

(旺報 )