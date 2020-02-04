近期韓國最夯韓劇《愛的迫降》由孫藝珍和玄彬主演，兩人已經被傳了兩次緋聞，雖然兩次都否認，但每次出現還是不免成為緋聞男女，台灣命理專家毛衣老師就為《中時電子報》看了兩人八字，發現兩人八字有三合，速配程度相當高。

玄彬與孫藝珍兩人八字有三合，相當速配。（圖／翻攝自tvN）

毛衣老師表示，玄彬的八字日主「辛亥酉月」、暗藏「比肩」，雖然顏質破表，但容易被人橫刀奪愛或被兵變的可能性，尤其因他很在乎兄弟朋友，很容易因為朋友忽略了另一半，甚至因為朋友導致和戀人分手。

而孫藝珍的八字是甲午丑月，本身八字十神帶兩個正官，所以出道一直都是深受觀眾喜歡，只是夫妻宮有害局，雖然追求者不斷，但不容易成局結婚。其實兩人的八字有三合，有相同價值觀，容易溝通達到共識，就算不是情人當朋友也是非常合拍，而且八字一陰一陽，所謂陰陽有情，他們速配指數相當高。

孫藝珍屬猴，2020庚子年桃花很旺，流年走七殺、地支又有桃花衝，所以2020或是2021年很有機會結婚成家，不管是否真的跟玄彬在一起，都很可能會聽到她的好消息。至於玄彬八字流年走劫財，感情不會比孫來的順利，有失戀及破財的可能性，建議多做好事多捐錢，來化解自己破財的氣場。

(中時電子報)