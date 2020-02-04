雖市場受到武漢肺炎疫情影響波動，卻絲毫不減台積電亮眼表現，台股4日半導體類股跌深反彈，全球晶圓代工龍頭台積電領漲，終場上漲10元或3.17 %，收在325元，台股大漲201點或1.77%，收在11555.92點。

台積電2019年度營收達到1.07兆元新台幣，創下歷史新高紀錄，台積電第四季營收首度突破3000億元新台幣大關，達3172.37億元，2019年度總營收逼近1.07兆元，年增3.7%，再創歷史新高紀錄。

據鏡周刊報導，台塑集團創辦人王永慶長子王文洋受訪透露，早期台塑曾投資台積電，王永慶還當過第一屆董事，王文洋也提到「是我們聘請張忠謀當董事長的」，但他說「我爸爸他們覺得這種公司沒前途，說我不懂」，那時1股10塊買進、17塊6就把台積電持股全賣掉，他覺得相當惋惜。

相較之下，飛利浦在2008年賣出台積電最後一筆持股，以每股57.2元賣給國泰人壽和富邦人壽，國泰人壽直至去年都是台積電第七大股東，若以台積電去年12月除息前高點345元來計算，股價等於是翻了五倍以上。

王永慶於2008年過世，時任台積電董事長的張忠謀曾感嘆王永慶是「時代巨人」，強調台積電成立之初，王永慶是很重要的投資人，沒有王永慶就沒有現在的台積電，並表示與他有多次會面，很佩服和敬仰他。

從台積電發展史來看，1987年張忠謀創辦台積電並成立第一座六吋晶圓廠，當時資本額僅13億元，主要出資股東行政院開發基金持股48.3％，技術合作夥伴飛利浦持股27.5％，台塑等民營企業投資合計24.2%。

(中時電子報)