越捷航空控股公司（HOSE代碼：VJC）2019年航空運輸營收達越南盾41.097兆，約新台幣535.95億元，利潤總額達3.936兆，約新台幣51.29億元，與2018年相較，增長21.4％及29.3％。而業外營收則依照2019新機接收狀況進行調整，2018年接收多達16架飛機，越捷2019年共接收7台新機，其年度營收仍穩定維持越南盾52.095兆，約新台幣678.9億元；利潤達5.01兆，約新台幣65.32億元。

由於空中巴士延遲交付新機，因此越捷進行9架租賃飛機，以總計78架飛機執飛，飛行時數達321,000小時及139,000班次，載客率維持87％，準時比率達99.64％，為亞太區航空公司中名列前茅。同時，越捷也獲得國際飛安評鑑網站AirlineRatings.com飛航安全評比7顆星。

為追求快速進步及穩定發展，越捷航空大量運用新型科技及技術應用，包括將80％數據資料轉移至亞馬遜雲端服務，運用飛行資料監測系統，有效協助機組人員執行飛行程序，並優化SFCO2燃油效率解決方案。越捷SFCO2燃油效率解決方案已於去年省下超過480萬公斤的燃油使用量，並減少1,530萬公斤的二氧化碳排放量。

越捷航空格外亮眼的成績表現歸功於其卓越的業外收入管理策略，包含額外加值服務、貨物運輸收入、機上服務（餐飲、免稅商品）及廣告宣傳。2019年期間，越捷航空業外收入達越南盾11.356兆，約新台幣148.03億元，比2018年同期增長達35.2％。2019年越捷業外收入於整體航空運輸總收益占比也從2018年之25.4％提升至30％。對於致力於永續經營之低成本航空公司，業外收入已成為越捷航空成功主要因素，其毛利率超過90％。根據在線租車分銷系統供應商CarTrawler2019年鑑調查報告，針對輔助收入占航空運輸總收入的比例排名，越捷航空為全球第12名。

根據越捷航空財報表示，2019年間其總資產達越南盾47.608兆，約新台幣621億元，業主權益為越南盾17.661兆，約新台幣230.43億元，相較2018年同期增長22％，其中包含庫藏股越南盾2.347兆，約新台幣30.61億元，相較2018年同期增長25.8％。

此外，越捷流動比率為1.4；負債比率為0.77，為越南所有航空公司中最低者。越捷航空稅前息前折舊前攤銷前利潤（EBITDA）為31％，其表現與全球各大航空公司並列於水準之上。

越捷航空機隊平均年齡為2.75年，並搭載卓越節能油耗系統。2019年9月，越捷航空喜迎全球首架搭載240座位之空中巴士A321neoACF（Airbus Cabin Flex，靈活客艙）。A321neo ACF顯著提升各項性能，包括降低油耗量16％、噪音量75％及廢氣排放量50％。

越捷航空計畫在2020年接收9架全新A321neo，以及2021年持續接收超過20多架新機，旨在能降低機隊營運成本及提升航空運輸效益與收益。此外，越捷航空將持續優化其營運成本及提升航空運輸收益表現。

憑藉擁有最新機隊及不斷拓展的亞太航空網絡與越南得天獨厚的地理位置，越捷航空還有很大的增長空間。同時，藉由不斷成長的業外收入與低油耗成本，市場預期迎來更多貨幣收入與毛利率

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