因應武漢肺炎疫情升溫，消費者紛紛減少外出用餐，造成餐飲業績明顯下滑，台中多家飯店業者主動出擊、推出美食宅配外送服務！其中，星享道酒店自今（4）日起推出「『星』級美味在你家！潤肺湯品褒回家」，晚餐時段三菜一湯售價777元，單地點訂單滿1,800元，原台中市區內可享專人免費宅配到府，還有牛肉麵禮盒、外燴與私廚服務。

星享道酒店表示，特選「珍鑽國際宴會廳」招牌菜色，如明爐櫻桃鴨、櫻花娃娃蕊、川味爆鮑片、山藥干貝子排湯等，肉類、海鮮類、清蔬類與湯品，每種擇一、三菜一湯只要777元，上班族可利用上班點餐、下班取餐，到家直接享用熱騰騰的美食；還提供如養生清肺、潤肺湯品滋潤養生三元茶、北杏冬茸霸王骨、銀耳冰糖燉雪梨等產品的預約外送。

星享道酒店強調，配合政府防疫政策，星享道酒店集團所有員工全部配戴口罩外，上下班亦體溫測量及登記，成立內部防疫小組於客房、公共區域及各餐廳皆加強消毒，進場用餐客人及入住房客皆須配合體溫測量與酒精消毒等。

(工商 )