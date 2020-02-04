「2020台灣燈會」即將於2/8登場，主燈區首度移師后里，預料將吸引大批賞燈人潮湧入，鄰近的麗寶樂園渡假區祭出燈會期間限定優惠，官網套票最低下殺58折，即日起購買指定套票即贈燈會小提燈。由於麗寶樂園也是台灣燈會接駁的免費停車場之一，讓民眾可以白天玩麗寶，搭上接駁車就能輕鬆抵達賞燈會場，免去舟車勞頓。

台灣燈會今年在后里打造雙主場，分別為花博馬場園區和花博森林園區，不但有受到親子族群矚目的動物狂歡嘉年華燈區，還有導入光影科技、充滿互動性的主燈「森生守護-光之樹」，除了花燈亮點外，掀起全球抓寶熱潮的Pokemon GO Safari Zone活動，2/6～2/9將在台灣燈會園區免費開放參加，預料將吸引大批人潮湧入。

麗寶樂園渡假區表示，歡慶台灣燈會開幕，2/8～2/9探索世界前200名入園、天空之夢前100名搭乘者，即可免費獲得台灣燈會「吉利鼠與美力鼠」提燈一個；而即日起於渡假區當日消費滿額除可抽總獎值300萬的大獎，也可至Outlet免費兌換限量提燈，送完為止。

即日起麗寶官網推出燈會期間限定套票，其中「親子套票」，一名成人搭配一名12歲以下兒童，探索世界門票只要999元、下殺58折，即可暢玩園內32項刺激遊樂設施，以及欣賞花車遊行、全新劇場、周末煙火秀；「天空之夢」摩天輪同樣推出親子套票350元，民眾可搭上384米高空，飽覽大台中景緻。

(工商 )