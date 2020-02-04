美國民主黨總統初選3日在愛荷華州開跑，民調領先的佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）與印地安納州南本德市長巴提吉格（Pete Buttigieg），各自宣稱在愛州拔得頭籌。但疑似計票出包，愛州黨團會議的投票結果難產，遲遲無法公布。

巴提吉格陣營人士告訴美媒CNBC，黨團會議登場前，他們內部評估愛州初選料呈拉鋸戰，但從目前的報票結果來看，巴提吉格得票率比預期多了8個百分點，足以穩居第一名。

巴提吉格4日清晨當著支持者的面宣布勝選，然桑德斯陣營公布內部計票數字顯示，根據40％選區的開票結果，巴提吉格得票率26％僅排第二，落後桑德斯的29％。

之所以出現這種各說各話的混亂情況，與正式結果遲遲未公布有關。民主黨愛荷華州黨團大會3日深夜表示，他們發現投票資料與回報的票數有「兜不攏」的情況，以致延遲結果出爐時間。

民主黨愛州黨團大會發言人麥克魯（Mandy McClure）聲明指出，此次初選除仰賴科技系統計票，也動用照片及紙本紀錄共同驗證，以確保開票結果準確無誤。

該發言人強調，用來記錄回報各黨團投票結果的行動應用程式（app），並未如外傳出了問題，也沒有遭駭客入侵的跡象。

桑德斯、巴提吉格、麻州參議員華倫 （Elizabeth Warren）與前副總統拜登（Joe Biden），在愛荷華州民調的支持率名列前茅，這4人在預訂11日舉行初選的新罕布夏州，同樣居於領先群。內華達州與南卡羅萊納州則可說是拜登的天下，支持率遙遙領先。

根據過往的歷史經驗，在愛荷華州初選旗開得勝的參選人，最終贏得提名披上總統戰袍的機率很高，因此愛州初選結果亟具指標意義。

這從民主黨過去4次的初選充分印證，包括2000年的高爾、2004年的凱利、2008年的歐巴馬、2016年的希拉蕊。

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