武漢肺炎人人為求自保，家中都準備了許多口罩、酒精等防疫用品。但現階段除了口罩缺貨幾乎買不到，酒精也時常跟著缺貨，有人提出用家中高濃度酒精的藏酒取代，但自然科補教名師黃君則說「別浪費！提供三樣替代品供大家參考。」

黃君表示，多數人只知道酒精能殺死細菌，近日經由媒體宣導，也知道最好消毒殺菌的濃度是70％～78％左右，才能真正破壞病菌的蛋白質外殼達到效果，但是酒精缺貨買不到，其實還有3種替代品，也能在台灣買到。

黃君認為，家中藏酒成本太高，「異丙醇」、「次氯酸」、「次氯酸鈉」都能替代酒精消毒。（圖／翻攝自臉書）

1.異丙醇

YouTuber理科太太也推薦此物品可替代酒精，在藥局、化工行都買的到，只要先買到99％的異丙醇，再以異丙醇與水3：1的比例均勻混合即可使用，達到同樣的消毒效果，也可直接使用於皮膚。

2.次氯酸

濃度不需過高，坊間市售的「次氯酸水」不少，但由於濃度比例不一，建議在化工行自行購買原液，以次氯酸原液與水1：9的比例均勻混合，除了消毒一般物品外，也可直接噴灑皮膚使用。

3.次氯酸鈉

俗稱的漂白水，但僅使用於物品擦拭，「千萬不可直接噴灑皮膚」，濃度則不需要過高，原液與水的比例約1：100的比例。

YouTuber理科太太也在臉書分享異丙醇的調製方法，來替代酒精。（圖／翻攝自臉書）

現在有許多人建議用家裡的高濃度酒品替代酒精，比例達到75％左右確實也有相同效果，但一般會存放於家中的高濃度酒品，通常都是珍藏等級，相當昂貴，因此黃君認為不必浪費。

另外他提醒，上述3項替代品可應急，但無法完全替代酒精，因為刺激性較酒精大上許多，尤其皮膚敏感者要特別注意，可考慮接觸皮膚部分使用酒精，其他物品消毒時，再採用上述3種替代品，掌握調製比例並交替使用。

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(中時電子報)