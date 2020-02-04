行政執行署所屬各分署4日舉行開春後首次「123聯合拍賣」成果豐碩，各分署推出琳瑯滿目的拍賣物件，吸引民眾到場參與競標，本次不動產、動產合計拍定金額達5547萬7992元進帳國庫。

由於適逢武漢肺炎疫情期間，行政執行署也感謝民眾配合量測體溫、配戴口罩，讓這次123聯合拍賣會順利舉行。

行政執行署表示，這次拍賣不動產，主要有新北分署拍定新北市板橋區、鶯歌區、五股區等地土地，拍定金額為3765萬餘元；桃園分署拍定桃園市桃園區、復興區、蘆竹區等地土地，拍定金額358萬餘元；台中分署拍定台中市中區土地，拍定金額為500萬元；嘉義分署拍定嘉義縣民雄鄉土地，拍定金額為414萬餘元；宜蘭分署拍定宜蘭縣宜蘭市、新北市雙溪區、萬里區、基隆市中正區等地土地及建物，拍定金額為376萬餘元。不動產拍定金額總計5426萬6742元，績效亮麗。

此外，各分署拍賣動產部分，拍定金額總計121萬1250元。包含台北分署拍定太陽眼鏡、服飾、圍巾、皮帶、手套、新娘頭飾、耳環、胸針、項鍊、手環、戒指、襪子、鈔票皮夾、內搭褲、鞋子、運動服、指甲貼、扇子、水壺提袋等物品，拍賣價金為12萬餘元；士林分署拍定1部賓士汽車，另有包包、飾品、女裝、茶杯等物品，拍賣價金為72萬餘元；桃園分署拍定1部汽車、護手霜、除臭劑、護目鏡、衣櫃、床墊、電風扇、仿青銅器擺飾、酒等物品，拍賣價金29萬餘元；其他分署亦有拍定多筆動產，民眾歡歡喜喜搶便宜，也為國庫收回鉅額稅費，創造佳績。

(中時 )