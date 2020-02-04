和勤精機（1586）4日公布自結元月合併營收1.9億元、年增17.26％，出乎外界預期。和勤表示，公司元月工作天數較少，但元月合併營收依舊保持成長動能，主因是美系電動車客戶熱門車款銷售成長，而帶動訂單需求強勁。另公司硬碟機構件，在雲端伺服器硬碟零件出貨增量的貢獻下，也較去年同期增長。

和勤元月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.2億元，占比61.28％；硬碟機構件（VCM Plate）0.7億元，占比38.40％。而汽車零件主要在大陸廠出貨，元月適逢農曆春節假期在工作天數較少之下，營收仍能較去年同期逆勢成長，主因在於美系電動車客戶熱門車款銷售成長，需求強勁；另硬碟機構件則在雲端伺服器硬碟零件出貨增量的貢獻下，較去年同期增長。

和勤說，去年底起，和勤數個新產品開始進入量產，今年上半年還會陸續有其他新品量產，包括供應電動車大廠的新增零件，其主力熱銷車款訂單，較去年大幅成長，配合新型冠狀病毒防疫工作，和勤兩家位於大陸的子公司，也預計2月10日復工生產。

針對武漢肺炎疫情，和勤旗下浙江嘉興和新廠及江蘇淮安和新廠，已成立防疫管理小組，密切注意疫情發展及時採取因應措施，並積極進行人員調度及調高產能，為復工做準備。

和勤表示，一旦大陸廠全面復工，可立即充分因應補貨的急單。隨著新品量產與增量，包括電動車新零件、雙金屬配油盤、發動機鏈輪及感溫器殼體蓋板等高毛利新品比重增加，今年公司每月營收向上提升的預期不變。

和勤說，在大陸廠全面復工之前，短期內的雙金屬配油盤、硬碟機構件等以出口為主的訂單，將先由台灣廠區生產，等大陸廠復工後，也會優先滿足電動車大廠的全球訂單需求，以因應客戶訂單需求。

(工商 )