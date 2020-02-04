2020桃園燈會熱鬧登場，開展至今共吸引30多萬民眾前來賞燈，警察同仁辛苦維護周邊交通秩序，警察局局長陳國進今4日晚間，特別冒雨前來新勢公園燈會指揮所，慰勉辛苦的警察同仁及協勤的義交民力，希望同仁們能持續努力，讓整個燈會交通更加的順暢。

陳國進不但關心員警夜間執勤安全，還時時關心要注意保暖，更感謝義交兄弟姐妹不畏風雨的協助警察機關，並希望同仁們能保持笑容，微笑執勤，並帶著熱忱服務的心，讓來賞燈的民眾都能感受到桃園市府的用心。

(中時 )