桃園市警局大家長 冒雨慰問燈會工作人員 22:062020/02/04 中時 邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市警局長陳國進（左四）4日晚間到燈會指揮所，慰問辛苦執勤的警察同仁與義交。（平鎮分局提供／邱立雅桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020桃園燈會熱鬧登場，開展至今共吸引30多萬民眾前來賞燈，警察同仁辛苦維護周邊交通秩序，警察局局長陳國進今4日晚間，特別冒雨前來新勢公園燈會指揮所，慰勉辛苦的警察同仁及協勤的義交民力，希望同仁們能持續努力，讓整個燈會交通更加的順暢。 陳國進不但關心員警夜間執勤安全，還時時關心要注意保暖，更感謝義交兄弟姐妹不畏風雨的協助警察機關，並希望同仁們能保持笑容，微笑執勤，並帶著熱忱服務的心，讓來賞燈的民眾都能感受到桃園市府的用心。 (中時 ) #燈會 #警察 #希望 #同仁 #賞燈 也許您會感興趣 推薦閱讀 大同寶寶造型花燈 今年參加高雄燈會及台中舉辦台灣燈會 13:022020/01/31 生活 日月千禧酒店 專屬特惠迎燈節 04:092020/02/01 產業．科技 高雄賞燈會 身障團體創意商品吸睛 04:102020/02/01 地方新聞 台灣燈會軍事燈區 首度亮相 01:302020/02/02 地方新聞 台灣燈會萬和宮 分送鼠年小提燈 04:102020/02/03 地方新聞 《產業》打造安心賞燈環境，2020台灣燈會強化防疫 08:012020/02/03 財經 LINE旅遊打造「2020台灣燈會」線上玩樂搜尋上線 09:012020/02/04 財經 台灣燈會接駁祭出防疫4部曲 讓民眾安心賞燈 18:422020/02/04 生活 2020台灣燈會在台中 里山禾樂燈區推廣當地精神 20:492020/02/04 生活 搶攻台灣燈會商機 麗寶官網套票下殺58折 21:362020/02/04 財經 生活熱門新聞 武漢返台台商新增一確診 陳時中沮喪落淚 - 生活 好市多神級甜點回歸 網激動喊：光看就胖啦！ - 生活 旺旺水神免費發送公益活動今起跑 攜手防疫大作戰 - 生活 午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間 - 生活 陳時中淚崩！衛福部小編PO打氣文洩秘辛 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。