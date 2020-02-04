郁方與老公陳昱羲近日帶3個小孩飛柬埔寨擔任5天國際志工，她坦言出發前，因武漢肺炎疫情緊張，朋友紛紛勸退，但夫妻兩人考慮該國只有接近曼谷的邊境處出現一例，加上早已備妥N95口罩，所以仍把握機會，帶孩子們看看不同世界。郁方4日提到3個小孩此行的成長，「我的孩子們看完都沉默了，他們回來有說，覺得那邊的小孩很可憐，我解釋他們不知道自己很可憐，因為看到的世界不多，所以還保留單純跟天真的目光。」

郁方表示：「孩子們變得更加惜物，也懂得物價，知道1杯可樂2塊美金很貴，我們讓小孩自己付錢，所以他們對美金、台幣的轉換非常有感。」她提及這次受到孩子的機器人家教老師邀請，加入「以立國際志工團」，她與丈夫評估此行不用轉機，直飛柬埔寨的首都金邊，加上女兒長大開始上小學，因此成行，「我們去暹粒，柬埔寨這個國家都是平原，但土壤貧瘠，沒鋪柏油的地方滿天黃沙，相較東南亞其他地方更貧窮，小孩都瘦到不行。」

郁方全家做公益。（摘自郁方臉書）

郁方強調：「孩子們看到這樣的生活，才能反思自己是在多麼幸福的環境長大。」她也藉此鼓勵孩子認真讀書。這5天對郁方啟發非常大，當地雖然物價只有台灣十分之一，但摩托車價格與台灣差不多，對當地人來說，摩托車是很珍貴的財產，更是到城市工作的重要工具，但因多數是文盲，所以常被騙去城市工作，卻收不到錢，甚至被人口販賣，很多人寧願貧窮還是選擇留在村落生活。近日疫情緊張，剛回台的郁方提及居住的大樓進出都會消毒，加上在疫情未拉警報前她為了這趟志工行，早已備妥N95口罩，現在正好派上用場。

(中時 )