各界預料美國聯邦參議院會就彈劾案宣告總統川普無罪前，川普今天將赴國會發表國情咨文演說。儘管一些顧問和盟友都敦促川普避免對峙場面，屆時他是否會提到彈劾仍是未知數。

法新社報導，國情咨文演說（State of the Union address）是美國政壇的例行大事。傳統上總統在國情咨文演說闡述未來願景時，政敵都會罕見停火。

但川普今天乘車從賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）前往國會之際，美國政壇內的敵意堪稱數十年來未見，還可能隨11月總統大選逼近而逐步惡化。

白宮已承諾，川普大約在當地時間今天晚間9時（台灣時間5日上午10時）站上講台後，會「不間斷地」讚揚美國經濟與「藍領階級繁榮」。

路透社報導，川普本人也說，他計畫發表一場鼓舞人心的演講，提出樂觀願景。

川普2日在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）自家高爾夫球俱樂部的一場派對上告訴記者：「我們真的想傳達非常、非常正面的訊息。」

然而川普即將踏入聯邦眾議院大廳，去年12月民主黨主導的眾議院才在此地，以濫權和妨礙國會調查為由彈劾川普。

在參議院略占優勢的共和黨參議員也將到場聆聽國情咨文演說。參議院明天表決時可能宣布川普無罪，保住他的總統大位。

川普的一些顧問和盟友都敦促川普避免引發對峙局面。有顧問指出，針對川普是否該在國情咨文演說提到彈劾，白宮內部曾掀起辯論。

一名政府高階官員昨晚則表示，預料川普就算提到彈劾議題也不會深談。但這名高官承認，情況總有可能改變。

還有白宮官員說，他們不知道川普會做什麼事。被問及演說內容是否會避開彈劾時，這名官員回答：「假設任何事情從來都不安全。」

(中央社)