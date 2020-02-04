大陸武漢肺炎疫情失控，台灣也人心惶惶，全台口罩幾乎都剛上架就被秒殺。一名人妻表示，自己老公看到大家囤貨，也跟著恐慌，買了一堆東西囤起來，但她一看到老公買的東西差點沒崩潰，因為老公買了四大包白米跟一大箱拉麵，直呼不知該怎麼處理。

人妻在臉書《爆怨公社》PO文表示，大家瘋搶防疫商品，老公卻抱了四大包白米跟一大箱拉麵回家，她忍不住問「買這麼多米跟麵幹嘛」，老公竟得意洋洋回「囤糧啊，疫情如果真的爆發連吃的都沒有，我趁大家還不知道的時候先買起來放」，更離譜的是，櫃子裡面更是塞滿了老公買來滿滿的「配菜」。

人妻說，自己真的不知道該說啥，這幾天家裡大概只能狂煮麵跟吃稀飯，不然根本消化不完。網友看到也分兩派，有人稱讚丈夫：「很好啊，有危機意識」、「我家那隻只會躺沙發看電視」、「不錯啦，老公有在真的擔心家庭」、「有先見之明啊」、「老公很可愛啊XD」，也有網友說：「這不叫危機意識，這叫無知」、「我是有囤乾糧，但也沒這麼瘋狂」、「現在是在防疫，不是逃難啊XD」、「妳老公一定有去參與499之亂」、「這是準備要躲戰爭嗎」，原PO看到留言也笑回：「他應該是要防空襲吧...」。

(中時電子報)