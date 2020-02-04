我國中央流行疫情指揮中心今（4）日晚上8時三度召開記者會，說明最新疫情，以及停靠的世界夢號郵輪疑慮。在講到最新疫情，發現有一人確診新型冠狀病毒，成為國內第11例武漢肺炎時，指揮官陳時中一度哽咽說不出話，隨後擦拭男兒淚。這景象讓收看直播的網友心疼，見陳時中面露疲態的模樣直呼「部長快睡覺」！

見指揮官部禁落淚這景象讓收看直播的網友心疼，見陳時中面露疲態的模樣直呼「部長快睡覺」！

指揮中心今日三度召開記者會報告武漢肺炎最新情勢，在晚間第三場記者會上，指揮官衛福部長陳時中明顯面露疲態，當他在說明最新確診病例是來自於返台武漢台商專機上其中一人時數度哽咽，讓許多收看直播的網友十分不捨。

陳時中表示，「很不幸，但可以預期，今日新增一例武漢肺炎確診病患，是來自昨日的武漢台商專機，其中有一人發燒到38.6度，經檢驗確認體內有新型冠狀病毒」。過程中陳時中數度哽咽，隨後接著說「但反過來想，接他回來若能救他一命，讓台灣醫療團隊用最大的努力幫助他」。

報告完確診最新案例，陳時中一度進入沉默並長嘆7秒鐘，本來接下來要報告遊輪停靠事件，已無法繼續說下去，當場泛淚，並向身旁同仁借面紙擦拭男兒淚。

其實早在記者會發布前的等待時間，就有許多網友留言「十二小時，拜託時中好好休息」、「已經三場了，時終在出來就要跟蘇院長抗議」！後來網友見指揮官落淚景象也十分不捨，紛紛表示「部長真的太辛苦了，再不休息真的要把他打昏了」、「部長....身體不是鐵打的 要休息阿」、「部長嘆氣我好害怕」、「部長辛苦了」。

許多網友紛紛為指揮官陳時終打氣「多那一例也是意料中的事，千萬別難過」。並認為陳時中相當有責任感，並不是怕被揹黑鍋，而是「真的很想守住」。

(中時電子報)