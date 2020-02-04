中央氣象局表示，明天(5日)東北季風影響，迎風面的東半部及北部地區仍有局部短暫雨，中南部平地大多為多雲為主，山區有些零星短暫雨的機率，若水氣與氣溫兩條件滿足，3000公尺以上高山有機會結霜或下雪的機率，到高山活動請注意天氣的變化。

明天溫度方面，北台灣高溫約18度左右，中部及花東約23-25度，南部約27度，清晨夜裡各地低溫13-17度，請留意氣溫變化，注意保暖。

氣象專家彭啟明表示，明天水氣逐漸減少些，逐漸轉為偏東北風，周四水氣減弱，逐漸轉為偏東北偏東風，周五(7)另外一波微弱鋒面接近，水氣較這波少但仍屬於迎風面的降雨，主要在東北角為主。而周六(8)日(9)則轉為偏東北風的天氣，持續迎風面的陰沉偶陣雨為主，中南部則持續穩定緩回溫。

彭啟明指出，預計下周一(10)開始會有幾天較為穩定回溫晴朗的天氣，有春暖花開的感覺，也建議北部東北部朋友務必要趁有空檔的好天氣，可以多外出賞花，各地多已經開花。

環保署空氣品質預報資訊顯示，明天東北季風持續增強影響，北部、東半部地區有短暫雨，中部以北風速較強，水平擴散條件佳；南部地區為下風處，仍須留意污染累積，北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

(中時 )