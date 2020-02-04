全球1月由信評極低企業發行的高收益債（俗稱垃圾債）創四分之一個世紀來單月新高，顯示這些企業趁利率仍低時趕快發債以鎖定低融資成本。至於新興市場包含政府與企業1月發行的外幣債券，更創歷年來同月份最高紀錄。

儘管企業向來愛在1月發債來應付新1年的財務需求，但今年1月的發行規模之高還是異於往常。

根據Dealogic資料，全球1月發行的垃圾債達736億美元，高於2017年3月的708億美元。

金融時報報導，投資銀行B. Riley FBR首席全球策略師葛蘭（Mark Grant）說，雖然目前債市仍是發債者天堂，但隨著大量垃圾債的發行，顯示超低垃圾債殖利率的發行環境正走向尾聲。

近幾個月來債券殖利率大幅下跌，部份原因跟市場擔心武漢肺炎疫情會衝擊經濟有關，從而增加投資人對債券的避險需求。債券價格上漲即表示殖利率下跌。

美國10年期公債殖利率從元旦開始到1月底，累計下跌逾30個基點至約1.5％創4個月新低。雖然全球處負殖利率的公債總規模，從去年8月約17兆美元頂峰開始持續下降，但1月來又開始回升，來到約14兆美元。

聯準會主席鮑爾（Jay Powell）在1月貨幣政策會議上釋出鴿派訊號，讓市場預期其今年將降息超過1次，有助其他國家央行保持目前低利率水準，這促使投資人尋求像垃圾債等更高殖利率的高風險性資產。

根據聯博投信資料，2020年首4周資金流入以垃圾債為主等債券基金規模為15年來同期最高。

與此同時，包括印尼、墨西哥和沙烏地阿拉伯等新興市場的政府與企業，也在1月大舉發行以美元或歐元為主的外幣計價債券。

Dealogic指出1月發行規模達1,180億美元，較去年同期700億美元暴增近70％。

(工商 )