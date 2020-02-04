如果一間透天豪宅開價1380萬，但卻是凶宅，有人敢買嗎？位於台南市永康區的一棟透天屋主，6年前在屋內輕生，並且留下「非我家人、入住索命」的恐怖字條，讓這間凶宅流入法拍市場沒有人敢投標，最後是由台中一名鄭姓命理師在2016年，以562萬元得標，相當於市價的4到5折價，如今該凶宅出現在房屋網站上，開價1380萬元，若是順利脫手，屋主可淨賺賺8百多萬。

從網路上的售屋廣告看到，透天豪宅不僅標示凶宅，且強調「南部最凶邊間豪宅」，吸引不少目光。這間透天屋齡24年，含車位權狀坪數共73.86坪，共5層樓，格局為5房2廳7衛1陽台。

5層樓透天別墅，除了命理師自行淨化，也請來道行高深的法師做法事。（圖／591房屋交易網）

據法院筆錄顯示，2014年10月時，屋主於屋內上吊死亡多日，據了解，原屋主因為和妻子感情出現狀況，選擇在自宅內輕生，生前還用A4紙寫下「非我家人、入住索命」的詛咒字語。

豪宅後來淪為法拍，但一直流標，一直到第10拍時，才由鄭姓命理師標下，命理師之前受訪時表示，他當時並不知道房子曾被屋主詛咒，入住後一度感到渾身不對勁，但之後以坦然態度與亡靈溝通，淨化凶宅。

透天豪宅日委託房仲出售，售屋廣告不僅標示凶宅，且強調「南部最凶邊間豪宅」。（圖／591房屋交易網）

負責銷售該物件的房仲也表示，雖然是凶宅，但是屋主本身是風水命理師，也自住了一陣子，並且還和往生者溝通過，請對方好好安心回去，所以房子很乾淨，如果買方還有疑慮，屋主也願意陪同買方至廟裡筊杯。

這棟透天厝目前開價1380萬元、每坪約18.68萬元，比起附近相同類型的住宅便宜200至300萬元，且室內坪數大，房仲也表示，若以投資角度來看，這棟透天可隔6間套房，以每間月收租4千元計算，投資報酬率至少有2.1%，而且距離台南科學園區僅10分鐘車程，適合買下後當包租公，近日刊登求售後，已有3組客人前來詢問。

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(中時電子報)