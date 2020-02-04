男女告白原本是很浪漫的事，若是「郎有情妹無意」也應以禮相待。北部地區

一名魯男鼓起勇氣向女網友表白示愛，不料遭到對方「打槍」後，竟然「見笑轉生氣」，脫下褲子「拔槍」硬來，女網友不感受辱報警揪色狼。

根據檢警調查，被告是在網路認識一名女子，兩人相談甚歡，偶爾也會相約吃飯、看電影。日久生情，男生對女生有了好感，終於鼓起勇氣，先邀約對方一起到烘爐地土地公廟看風情，接著再去餐廳吃飯，在「風景好、氣氛佳」的氣氛之後，男子趁載女生回家的路上，趁著夜色突然將車停在一處郊區，向心儀的女網友表白，希望能繼續「走下去」。

但是女網友，一直是只把對方當成一般聊天解悶的對象，無意交往成戀人，這時，被告遭無情「打槍」之後，覺得很沒面子，竟然情緒失控下，將女網友抱住，壓在車內座椅，強行親吻，還伸鹹豬手抓奶掐乳，最後還掏出自己「手槍」」，隔著女子褲子磨蹭下體，直至噴發完事。

女子受辱驚嚇逃出，遇到附近臨檢警察，哭哭啼啼說明遭辱，堅持要告那名色網友。警方隨即趕往案發地，攔下被告汽車，偵訊時，色男坦承犯行，在法院庭訊還請求能獲原諒緩刑，但是被告遲遲未與被害者和解，法官認為他犯後態度不佳，所以沒有予以緩刑，仍判刑9個月，可上訴。

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(中時電子報)