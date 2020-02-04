大樂透連七摃 2/7頭獎上看3.6億元 22:132020/02/04 工商 黃惠聆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大樂透連7摃，頭獎未開出，2月7日預估銷售2.5億元，頭獎上看3.6億元。圖／本報系資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透連7摃，頭獎未開出，2月7日預估銷售2.5億元，頭獎上看3.6億元。 至於2月4日大樂透春節大紅包9中6開出情形，依台灣彩券4日中獎情況來看，84組中開出22組，總中獎注數為23注，其中21組為單注中獎，1組為2注均分。 台彩表示，該活動首期（1月23日）至本期累計開出283組，未達360組，剩餘77組 ，2月7日是春節大紅包最後一期，將繼續加開9個獎號，對中其中6個就中百萬獎項，由當期中的組數均分7,700萬元，詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。 (工商 ) #大樂透 #頭獎 #中獎 #春節大紅包 #組為 也許您會感興趣 推薦閱讀 大樂透獎號開出 頭獎上看2億元 20:422020/01/31 財經 今大樂透開出 頭獎上看2.4億元 21:202020/02/01 生活 大樂透再摃 2／2頭獎上看2.7億元 22:142020/02/01 財經 拚大樂透 雲林財神廟、包公廟現人潮 18:502020/02/02 生活 是你嗎？大樂透頭獎2.6億 春節大紅包獎號看這裡 20:502020/02/02 生活 大樂透連6摃！下期頭獎上看3億元 14人獨得百萬大紅包 23:082020/02/02 生活 大樂透連6期槓龜 下期頭獎3億元 00:092020/02/03 財經 大樂透頭獎連6摃 頭獎上看3億元還可抽百萬紅包 11:002020/02/03 財經 大樂透春節大紅包2／6結束 當天有機會中400萬元 13:092020/02/04 財經 大樂透春節大紅包 仍有99組機會 20:522020/02/04 財經 財經熱門新聞 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 一票散戶瘋搶災難財 老謝曝恐怖下場 - 財經 鄭州封城愛瘋斷供危機暴增？ 鴻海回應了 - 財經 特斯拉一夕瘋漲20％ 空軍慘遭血洗760億元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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