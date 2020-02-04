大樂透連7摃，頭獎未開出，2月7日預估銷售2.5億元，頭獎上看3.6億元。

至於2月4日大樂透春節大紅包9中6開出情形，依台灣彩券4日中獎情況來看，84組中開出22組，總中獎注數為23注，其中21組為單注中獎，1組為2注均分。

台彩表示，該活動首期（1月23日）至本期累計開出283組，未達360組，剩餘77組 ，2月7日是春節大紅包最後一期，將繼續加開9個獎號，對中其中6個就中百萬獎項，由當期中的組數均分7,700萬元，詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

(工商 )