大陸電信設備巨頭華為早年投入大量資金研發5G技術，雖美國政府強力追殺，卻仍在全球取得超過60份的5G商用合約，但在大陸爆發武漢肺炎疫情之後，北京當局宣布延長春節假期，使得大陸工廠以及經祭活動減緩，分析師認為，這將影響大陸5G建設速度。

據《CNBC》報導，大陸在去年11月正式開通5G商用網路服務，但大陸投資銀行「華興資本」（China Renaissance）分析師近期報告指出，受到武漢肺炎疫情影響，預期大陸延長春節假期，以及一系列封城、隔離措施，讓大陸經濟活動受到影響，進而導致建設大陸5G基地台的工作人員無法施工，整體網路部署也推遲。

美國商務部於去年5月將華為列入實體清單，導致美國企業被迫暫停與華為業務往來，然而，華為雖然在手機業務上受到影響，但在5G建設上，歐洲部分國家考量到成本以及技術問題，像是英國、義大利以及西班牙都未排除採用華為設備建設5G網路的可能性。

然而，一場武漢肺炎疫情，導致華為最重要的大陸市場受到影響，由於5G技術競爭被視為陸美貿易戰的延伸戰場，美國政府也不敢輕視華為等大路科技公司的實力，才會不斷說服盟國禁用華為設備。

科技諮詢投資公司Delta Partners高級合夥人Vinod Nair表示，5G基地台設備生產不是問題，但許多大陸企業出於疫情擴散考量，要求人員留守家中，恐怕會減少有能力建設5G基地台的技術人員，如網路部署等勞力密集的工作更是如此。

(中時電子報)