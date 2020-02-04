效力千葉羅德海洋隊的左投手陳冠宇隨著一軍在石垣島春訓，今（4）日第2次進入牛棚，共投60球，包括速球、變化球，前天只有投40個速球。談到是否返台參加4月1日開打的「6搶1奧運最終資格賽」？陳冠宇態度謹慎，表示尚未接到相關的通知，會問教練和球團的意見，目前先專注於春訓。

陳冠宇在去年11月間的「世界12強棒球賽」為中華隊出賽5場，無失分、自責分率0，後援表現極為亮眼。這次6搶1資格賽也將是中華隊全力徵召的對象，但為了顧及自己在日職的表現，陳冠宇陷入兩難的局面。

旅日進入第10年的陳冠宇不諱言，今年羅德隊外籍球員競爭激烈，兩洋炮賴爾德、馬丁是中心打者，還有曾待過廣島鯉魚隊的投手傑克森，加上從樂天金鷲隊轉來的另一位洋投，形成5搶4，陳冠宇絲毫不敢怠慢。

旅日多年後陳冠宇說，對於日職的氛圍已經很熟悉，希望今年能為球隊做出更多貢獻。去年他出賽44場，投57局，戰績1勝1敗5中繼、自責分率3.63，表現還算稱職。今年他希望在開季躋身一軍名單，所以會全心全力拚春訓，暫時不去想其他的事。

(中時 )