武漢疫情持續延燒，造成口罩缺貨。中央流行疫情指揮中心表示，全台春節前的4500萬片口罩戰備存糧已幾乎釋出，僅剩約1047萬片。目前食藥署已著手研究布口罩防疫效果，正前往市面上採檢體。指揮中心呼籲，若非慢性病患、出入醫院者，不一定要戴口罩。面對當前疫情，民眾應共體時艱，將口罩留給需要的人。

為因應民眾需求，中央上周開始徵用口罩，行政院日前也宣佈6日起實施實名制，每人每周可憑健保卡購入2片口罩，每片新台幣5元。行動不便者可托家人代買，尚未取得健保卡的陸配、僑生等，則可出示居留證、護照購買。

中央流行疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞表示，春節前國內口罩庫存量原為4500萬。隨著口罩需求增加，目前國內僅剩1047萬，其中醫療院所773萬、衛生局170萬、中央庫存104萬。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣多數口罩都仰賴進口，目前的產能每日可提供320萬片口罩。其中，106萬片作為公務使用，50萬片是提供特定行業使用，170萬片則供民眾購買。若將每人每周購買上限提高，供需將不平衡。

截至目前，口罩原料仍有短缺情況。陳時中表示，目前全世界都在槍口罩，難免跟不上民眾需求。目前衛福部已責成食藥署研究布口罩的防塵防疫效果，將著手採檢進行測試。健保署也發表口罩地圖供民眾參考，以減少空跑的狀況。

對於口罩戰備存糧所剩不多，羅一鈞表示，若防疫、醫療、民生各方節約使用，口罩的庫存大致上仍能平衡。食藥署署長吳秀梅提醒民眾，並非人人都有戴口罩的必要，若非慢性病患、出入醫院者，應將口罩留給真正需要的人。面對當前疫情，陳時中亦呼籲民眾共體時艱，弱勢民眾若在口罩購買上有困難，可向地方衛生局尋求幫助。

(中時 )