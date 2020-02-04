中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照)

首批武漢台商返台昨深夜抵桃機，其中3人有症狀被收治負壓隔離病房，今晚中央流行疫情指揮中心緊急召開記者會，指揮官陳時中宣布，其中一名有發燒的台商成武漢肺炎確診病例，而他也在談話間2度哽咽落淚。衛福部粉專於記者會後PO出打氣文，希望能聚集大家的鼓勵，讓指揮官陳時中部長還有全體同仁知道。PO文一出後，一小時內湧入近2.5萬人留言。

陳時中今晚在記者會中宣布個案時不禁哽咽落淚，陳時中稍後表示，「第一時間聽到(確診)很沮喪，但這也是帶他們回來重要原因，避免有的病人留在武漢在不好的醫療環境中可能喪失寶貴生命」。他也回應很抱歉情緒控管沒有做好，因為同仁們已經很努力了…。

衛福部粉專隨後PO出打氣文，表示「感謝大家對於阿中部長，還有中央流行疫情指揮中心全體同仁的關心，衛福編編覺得自己能做的，就是把大家之前的打氣還有關心彙整起來，讓指揮官阿中部長還有全體同仁知道，歡迎大家在這篇貼文底下留您想說的話，不管是感謝、關心、意見、指教，什麼都好，衛福編編都會如實轉達，防疫視同作戰，我們會繼續努力！」

衛福部小編更是留言中開玩笑洩漏陳部長的小祕密說，「衛福編編認識的阿中部長，很堅強而且數學很好，相信他一定會馬上振作的！防疫視同作戰，我們會繼續加油！」。

PO文一出，一小時內湧入近2.5萬人留言，許多人也暖心回應「部長，要抗疫要有體力，請多休息，您不可以垮了。」、「 防疫團隊的夥伴們，辛苦了。我們繼續努力，一起加油！」、「真的很感謝所有第一線的醫護人員，也很感謝防疫團隊。真的辛苦了。」、「感謝陳部長，您辛苦了，還有防疫指揮中心」。

(中時電子報)