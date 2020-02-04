英政府建議公民：可以的話就離開中國 22:222020/02/04 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 英國外交大臣拉布呼籲在中國的英國國民，可以的話就離開這個國家。(shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情擴散，英國外交部4日發布最新對中國的旅遊警示，敦促英國公民如果在中國並且情況容許離開，就應盡可能離開中國，並表示雖然航空公司仍在營運，但未來幾周可能更難選擇出發航班。 英國外交大臣拉布呼籲英國公民，如果可以的話就離開中國。拉布發表聲明說，「英國人民的安全一直是我們的最高優先事項。因此，我們現在奉勸在中國的英國國民，如果你們可以的話，就離開這個國家，將暴露在病毒之下的風險減到最低。只要在湖北省的英國國民想要撤離的話，我們將繼續全天候的努力，以提供便利。」 (中時 ) #英國 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 英國脫歐進入深水區 04:102020/01/31 時論廣場 英國脫歐後下一步： 賺錢、親美、交朋友 04:482020/01/31 國際 英國脫歐 外交部：台英持續強化夥伴關係 18:432020/01/31 政治 英歐貿易談判變數多 英鎊承壓 04:092020/02/01 全球財經 脫歐親美 英外交巨大壓力 04:102020/02/01 國際大事 武漢肺炎 各國對大陸民眾入境管制措施一覽 14:212020/02/02 國際 梅根退位衰到她？凱特壓力大到陷焦慮 07:012020/02/03 時尚 凱特紅毯展性感！胸口大開辣秀「美胸、事業線」網讚爆 12:562020/02/03 時尚 英國奧斯卡得獎名單出爐 《1917》大贏家 瓦昆、蕾妮擁帝后寶座 15:422020/02/03 娛樂 2019新型恐中症 04:102020/02/04 時論廣場 國際熱門新聞 Kobe過世留780億遺產 美媒：恐掀起婆媳風暴 - 國際 2020武漢風暴》陸科學家發現 武漢肺炎病毒「驚人」突變 - 國際 英政府建議公民：可以的話就離開中國 - 國際 澳洲撤僑包機回國 昆士蘭省又有確診 - 國際 日再添2例武漢肺炎確診病例 共22例 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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