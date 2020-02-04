武漢肺炎疫情擴散，英國外交部4日發布最新對中國的旅遊警示，敦促英國公民如果在中國並且情況容許離開，就應盡可能離開中國，並表示雖然航空公司仍在營運，但未來幾周可能更難選擇出發航班。

英國外交大臣拉布呼籲英國公民，如果可以的話就離開中國。拉布發表聲明說，「英國人民的安全一直是我們的最高優先事項。因此，我們現在奉勸在中國的英國國民，如果你們可以的話，就離開這個國家，將暴露在病毒之下的風險減到最低。只要在湖北省的英國國民想要撤離的話，我們將繼續全天候的努力，以提供便利。」

(中時 )