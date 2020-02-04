資深媒體人董智森。（擷取自「九八新聞台」《小董真心話》網路直播）

高雄市落選議員張為盛3日捐出競選時剩下的「宣傳品」口罩約4萬2000個，被調查局約談，他說做善事被抓有夠丟臉。資深媒體人董智森則為他抱屈，怎不約談民進黨立委趙天麟？

曾參選高雄市鳳山區議員落敗的男子張為盛，昨天捐出競選時剩下的「宣傳品」口罩約4萬2000個，今天遭調查局南部地區機動工作站約談2個多小時說明來源，製作完筆錄後請回。

張為盛接受訪問時說，「做善事做到被抓來調查局，實在有夠下（丟臉），我這輩子沒這樣過，第一次做筆錄！」

調查局南機站有關人員表示，南機站是以「證人通知書」通知張男到案，張男並非嫌疑人，請他以證人身分說明，目前只是「查證」階段，釐清有無囤積口罩情事。

「證人通知書」通知張為盛今天下午2時到調查局南機站報到「查證」說明，張為盛約於下午4時許製作完筆錄後請回。

武漢肺炎疫情延燒，掀起全台口罩搶購潮，張為盛昨天捐出在2018年競選高雄市議員時所庫存的4萬2000個口罩。

張為盛表示，參選市議員時，他特地訂製40萬個口罩作為競選文宣品；敗選後淡出政壇，庫存的口罩一直擱著沒用，剛好這次武漢肺炎疫情掀起口罩搶購潮可派上用場，捐口罩是希望拋磚引玉。

張為盛指出，先前有人開價新台幣100萬元收購，但遭他拒絕。選後剩餘的4萬2000個口罩，預留1萬2000個給宜蘭、台北、台中的育幼院等社福團體，以及先前幫助過的弱勢家庭。

張為盛昨天在鳳山發送口罩時，民眾大排長龍等候領取，還由30多名志工協助發放及員警維持秩序。

資深媒體人董智森今（4）日在《九八新聞台》網路直播《小董真心話》指出，怎不約談民進黨立委趙天麟？

根據《自由時報》3日報導引述趙天麟的說明，2020立委選舉在1月11日正式結束，辦公室清點物資後、還剩留有口罩文宣約1700份。後續與公民割草團體合作的過程中，決定將這些口罩捐贈出來。

(中時電子報)