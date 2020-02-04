繼澳門當局宣布所有賭場將自5日凌晨起關閉，以防止武漢新型冠狀病毒肺炎傳播後，香港賽馬會亦於4日宣布，全港101間場外投注處即時停止服務，直至另行通知。其電話投注熱線亦於後日（6日）起暫停服務，僅保留網上服務系統持續作業。

《東網》報導稱，港府認為未來兩星期將是能否控制疫情及防止社區爆發的關鍵時刻，並建議各公司機構應考慮採取進一步措施，避免在此關鍵時期聚集人群。對此香港馬會認為有需要加強預防措施，因此決定未來兩星期採取進一步措施，包括停止場外投注站服務。

報導說，在馬會投注顧客可繼續使用1886電話與自動服務系統、流動應用程式、Racing Touch或網上投注區進行賽馬及足球投注。

馬會又預告稱，正認真考慮由本星期六起，進一步減少跑馬地及沙田馬場的顧客入場人數，有定案將盡快公布。馬會還強烈建議，過去14天內曾到訪內地任何地方的會員及顧客，不要前往馬場或其他本會設施，期望顧客能體諒。

今日稍早澳門宣布確2宗新型冠狀病毒肺炎病例，累計已達10宗，其中有個案疑似人傳人。澳門行政長官賀一誠隨即宣佈賭業將停頓半個月，正處理法律問題，並將與賭場業者會面。

賀一誠又呼籲澳門市民如非必要，不要外出，盡量留在家中。目前澳門有41家賭場，將會停業15天。

(中時電子報)