英國周二宣布，計劃在2035年之前禁止銷售新的汽車與柴油車，這比之前的目標提前了五年，以期加快應對氣候變化的努力，不過英國環保人士仍然嫌慢，引起強森首相的不悅。

路透社報導，第26屆聯合國氣候峰會(COP26)，將在今年秋季於蘇格蘭格拉斯哥舉行，東道主的英國勢必要提出令人眼前一亮的環保政策。首相強森（Boris Johnson）在週二概述了新措施，包括在「2035年停止銷售汽車與柴油車」，他也敦促其他國家效仿英國，制定減排目標，並通過植樹等措施抵消任何剩餘的污染。

然而原本任命為氣候峰會主席的歐尼爾（Claire O'Neill）批評強森決心不夠，應對氣候變化所做的努力「步履蹣跚」。強森與她很不對盤，在上週就開除了她的會議主席身分強森拒絕回答有關歐尼爾的任何問題，英國政府在上周表示，該職位將由部長擔任。

英國已承諾在2050年，將其溫室氣體淨排放量減少到零，但是英國政府的氣候變化諮詢委員會警告說，就目前的行動來看，要達到此一目的仍然遠遠落後。

其實，強森提出的「2035年結束汽車銷售」，已算是世界上更積極的做法。包括法國在內的幾個國家，都是計劃在2040年前停止使用。

但是環保組織仍批評，英國的目標還不夠宏大。英國綠色和平組織政治負責人紐瑟（Rebecca Newsom）表示：「要用更快的速度淘汰內燃機，將廢止汽車的時間推遲到2030年代是不正確的，這將大大減少實現氣候目標的機會，也減少數千個電動車製造的工作機會。」

不過，環保團體很少考慮到可行性，汽油車和柴油車仍佔英國銷量的90％，而且充電站的部署也需要時間，現在想要購買電動車的民眾，最關心的就是充電站的位置，因為還不普及。

英國政府去年表示，將額外提供325萬美元，以資助各地街道安裝1000多個電動汽車充電站，並且要為電動車技術的發展提供了獎勵投資機會。

英國汽車行業也在積極轉型，汽車製造商和貿易商協會首席執行官霍斯（Mike Hawes）表示，汽車製造商已經朝著「零排放的未來」邁進。

英國的舉動等於是電動車的勝利，如果在全球範圍內推廣電動汽車，可能會打擊石油商的財富，並終結20世紀資本主義的標誌之一：汽車本身。

(中時電子報)