美股大多頭行情已經延續十年，全球兩大資產管理公司瑞銀（UBS）與貝萊德（BlackRock）建議投資人調整資產配置，減碼美股，加碼新興市場股票，並可趁武漢肺炎重創金融市場之際，逢低布局。

瑞銀全球財富管理公司日前將美股的投資評等，由「加碼」下修至「中立」，同時將新興市場股票的投資評等上調至「加碼」，主要基於新興市場股價便宜與成長前景亮麗。貝萊德智庫（BlackRock Investment Institute）也做出相似的建議。

標普500指數2019年漲勢凌厲，全年狂飆29％，而且自武漢肺炎疫情自1月中擴大以來，標指跌幅僅3％。在此同時，新興市場股市2019年的升幅為15％，目前已較前次波段高點下跌7％。

儘管如此，美國股市創下最長牛市紀錄，不少知名投行與分析師開始擔心，美股漲勢可能告終。

瑞銀全球財富管理公司投資長海菲勒（Mark Haefele）指出：「新興市場過去幾年的表現確實不如已開發市場，但我們預期新興市場的績效可望回溫。投資人是時候開始重新配置新興市場資產了。」

海菲勒表示，投資人可趁新型冠狀病毒疫情衝擊金融市場之際，逢低布局新興市場股票。貝萊德也抱持相同看法，表示即便武漢肺炎帶來不確定性，新興市場比已開發市場更有寬鬆貨幣的空間，可望支撐新興市場股市與經濟成長。

雖然過去十年新興市場的投資績效令投資人失望，但瑞銀與貝萊德指出，新興市場股價便宜，比已開發市場股票更具吸引力。

Hermes投資管理公司新興市場主管葛林伯格（Gary Greenberg）亦指出，新興市場股票價格合理。部分大陸科技股因貿易戰而下跌，現在又受到武漢肺炎疫情打擊，已跌至誘人的價位。

(工商 )