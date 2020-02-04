第一批滯留武漢台灣民眾3日深夜抵達台灣，新華社報導該訊息時指出，2月5日將進行第二批返台運送工作，但遭陸委會反駁。陸委會4日晚間發新聞稿表示，此事只是單方面的訊息，並未經雙方商討及協調，更無所謂「2月5日即要運送第二批民眾返台」之事。

陸委會新聞稿指出，3日武漢返台旅客當中，已有一個確診病例，政府相關部門會商後，制定3項接續處理原則。

首先，有鑒於247位返台旅客中，已有一名確診病例，因此，後續的工作推動，必須提升防檢疫工作的確實度。因此，我方將與對岸協調如何強化防檢疫作業的執行方式。

第二，陸委會透露，首批人員運送前，我方已預先告知對方，須以於武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者（如血友病等重大傷病），或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先，也獲對方同意。

但查對旅客，上述人員多數並未在列。故接續執行的優先旅客名冊，對岸務須與我方協商並達成一致。同時，完整旅客名冊亦需於啟航前一日交給我方，俟審查入境資格無誤後再予執行。

第三，有鑒於隔離收容場所容量有一定限度，接回者須隔離14天，在執行下次任務前，須做好充足準備，以確保返台人員都能夠得到妥適的照顧。目前相關部會都在積極進行整備，務必落實完整安置與隔離工作。

陸委會表示，政府關心滯留武漢國人的安全與健康，將會在兼顧國內防疫與國人權益、國內執行能量的前提下，積極依上述原則洽商協助滯留武漢國人的返台事宜。

(工商 )