第54屆美式足球超級盃（Super Bowl）3日登場，距離美國總統大選剩下不到一年的時間，美國總統川普與民主黨總統參選人彭博也不放過這個宣傳的好機會，兩位富豪砸下千萬美元買廣告，但民眾普遍認為政治廣告不適合進入超級盃。

川普與彭博在全國性的電視廣告談論敏感的社會議題，兩人的廣告在社群媒體引來即時和強烈的反應。

根據分析公司Synthesio統計，川普宣揚他在刑事司法的政績明顯獲得正面回應，正面回應較負面回應高出1倍。

前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）的廣告強調槍枝管制，則得到較多負面回應。每1則正面回應，就有3則負面意見。

另一家分析公司Brandwatch則發現，兩位參選人的廣告超過六成的回應都是負面意見。此外，批評彭博廣告的人有許多是川普的支持者，與保守派媒體。

川普在賽後又播了第二支30秒的廣告，宣揚他的經濟政績，強調就業成長和失業率等指標。

彭博60秒的廣告講述一名母親仍在悼念成為槍枝受害者的兒子；20歲的青年肯普（George Kemp Jr.）在2013年成為槍下亡魂。

彭博的廣告宣稱每年有2,900名兒童死於槍枝暴力，外界批評數字遭到灌水，而且引用的數據來自彭博資助的團體。

爭取民主黨提名的億萬富豪彭博，參選的廣告支出已經超過1.4億美元。

超級盃的觀眾往往超過1億人次，是廣告客戶年度最大的行銷平台。川普與彭博的廣告在線上引起熱烈討論。

川普與彭博各砸下約1,000萬美元，在超級盃打廣告。然而市調機構Morning Consult為《華爾街日報》調查發現，63％的美國民眾認為超級盃不適合成為總統參選人的競選廣告平台。

(工商 )