2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情中國死亡人數上升，印度駐北京大使館今天宣布，取消所有中國籍和過去兩週曾到中國的外國人赴印度簽證。

印度政府日前已宣布，暫停核發電子簽證給中國籍旅客及住在中國的外國人，同時中國籍旅客持有已核發的電子簽證立即暫時失效。

隨著武漢肺炎死亡人數上升，印度新聞信託社（PTI）發自北京的報導說，印度今天進一步緊縮簽證政策，由印度駐北京大使館宣布，取消中國籍旅客和過去兩週曾訪問中國的外國旅客所持有的赴印度簽證。

此外，印度駐北京大使館表示，所有曾在1月15日之後赴中國旅行，持有印度簽證（包括電子簽證）且已在印度的旅客，必須透過熱線電話（+91-11-23978046）和指定電子信箱（[email protected]），與印度衛生與家庭福利部聯繫。

由於印度政府日前宣布中國旅客和其他曾到訪中國的外國旅客的赴印度電子簽證暫時失效，許多人致電印度駐北京大使館詢問簽證效力相關問題，印度駐北京大使館因而作上述宣布。

印度駐北京大使館指出，持有簽證失效後，有意前往印度的旅客應與印度駐北京大使館或駐上海、廣州領事館聯繫，以重新申請簽證。這些旅客也可以到在印度政府名單上設有印度簽證申請中心的城市申請簽證。

印度駐北京大使館建議，在前往印度之前，可先聯繫印度駐北京大使館或駐上海、廣州領事館，查詢並確認所持簽證的有效性。

印度已確診3個武漢肺炎病例，病患全部隔離觀察。印度衛生與家庭福利部表示，3名病患病情穩定，正密切隔離監控中。

在印度取消所有中國籍旅客所持有的簽證後，受衝擊最大的就是在印度的中國企業。而僱有中國籍員工在印度的台商，已經改派台籍幹部出差到印度，以因應中國籍員工無法赴印度的情況。

(中央社)