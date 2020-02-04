新北市三峽區農會農友服務中心4日上午正式揭牌，新北市立委、議員齊聚祝賀。（新北市農業局提供／張睿廷新北傳真）

新北市三峽區農會於2月4日在農會大樓舉「農民節慶祝大會暨新北好茶三峽區冬季優良碧螺春綠茶評鑑頒獎典禮」，新北市農業局長李玟特別到場頒獎給優秀農民，感謝農友這一年來的付出與努力。李玟表示，未來農業局會繼續支持三峽與新北市各農會，讓新北的農產品發光發熱。

三峽區農會為感念農民辛苦整年的付出，特別選在2月4日舉辦辦「109年度慶祝農民節表揚大會」，活動安排農會附設幼兒園小朋友上表演，孩子可愛的舞蹈動作，逗得在場大人笑呵呵，成功炒熱現場氣氛。

李玟說，三峽區農會相當積極舉辦各項茶葉競賽，還將當地特產碧螺春茶結合麵條，開發出碧螺春細麵，榮獲行政院農委會評選為台灣農漁會百大精品，對於農會的表現，他相當肯定。

獲得特優獎的農友高春桃指出，他們家春季種碧螺春、夏季就種蜜香紅茶，冬季換為綠茶，一年皆有好茶，另為了給民眾品質最好的茶葉，他們也採用有機方式種植，這次能獲得特優獎，讓她相當高興自己的努力沒有白費。

三峽農會總幹事張永巨表示，現今農業面臨轉型挑戰，但不少農民不畏寒冬，仍堅守崗位，栽培優異農產品供民眾享用，並將特色農產品加工外銷國際，因此他很重視這次頒獎典禮，希望給農友更多信心，一起推銷三峽最優質的農特產品。

(中時 )