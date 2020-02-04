新型冠狀病毒疫情（下稱武漢肺炎）全球蔓延，台灣4日晚間武漢肺炎病例也增至第11例，清華大學生命科學院教授4日稍早在「對抗武漢肺炎，台灣科學家串連行動」記者會上表示，我國產官學界其實有資源與技術來面對此次疫情，但應成立研究小組，增加台灣防疫整合能力。

這次記這會共有20多位學者出席，共商對抗武漢肺炎的方法，希望能從科學研究中，提供實際有效的方案。

李家維指出，目前尚無一個統籌單位對台灣政府、學界與產業界的資源、技術進行整合，他向政府呼籲，應在一周內成立防疫研究小組，編列特別預算，讓國內的藥物、疫苗研究能進行整合。

就目前的防疫工作來看，台大醫學院醫學系主任盛望徽表示，目前政府防疫政策非常成功，會感染的高危險群仍然是有大陸旅遊史，尤其是疾管署公告的一級二級地區，像是湖北武漢、廣東、浙江等地。

他指出，如果14日內有相關旅遊史跟與確認感染者的接觸史，才需要14天的自我居家隔離檢測。

盛望徽建議，現在每個醫療院所都有一定的量能，若有上述旅遊史及接觸史的民眾，可撥打1922防疫專線或到相關指定醫院進行檢驗；目前，除了疾管署有3間實驗室外，還有11家合約醫院的檢驗室，24小時就可得知有無感染，若首次檢測是陰性，而相隔24小時，第二次檢驗仍為陰性，症狀亦有改善，就能解除隔離。

盛望徽提醒，現在大部分的民眾不需恐慌，除有上述情況或是免疫力較低、相關呼吸道、發燒症狀，不然，只要減少去公共場所、人潮聚集地，加上勤洗手、帶口罩就是很好的預防方式。

針對武漢肺炎病毒的研究進度，台大副校長張上淳表示，目前台大醫院已將病毒株分離成功，這對後續藥物、疫苗的研發非常重要。

中央研究院基因體研究中心研究員馬徹則指出，目前最可行的方式就是利用病毒表面上的醣蛋白，這或許是疫苗的一個選項；另外，上周美國國家衛生研究院（NIH）記者會上也提出新方向，就是以信使核糖核酸（Messenger RNA）的方式來製作疫苗，大概可在3個月內可進行臨床實驗，不過，即使以美國這種快速的試驗速度，最快也大概要三年後才可使用。

馬徹強調，長期防治傳染病最好的方式就是疫苗，但疫苗是給健康人打的，不是用來治病，所以安全性最重要，因此，需要較長的研究時間；以先前台灣對SARS、MERS的經驗，到目前為止，這兩種傳染病也沒有疫苗，大家不要有錯誤的想法認為，馬上就會有疫苗。

至於，台灣長期受阻無法加入WHO，是否會影響資訊取得，國家衛生研究院院長梁賡義表示，防疫資訊可與活外要場、學術單位交流、取得，並不會因為為加入WHO而落後。

(旺報 )