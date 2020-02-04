隨著武漢肺炎新增病例和死亡人數持續攀升，北京已同意讓美國衛生專家到中國大陸，參與世界衛生組織（WHO）所進行的對抗新型冠狀病毒疫情任務。

大陸官方電視台指出，截至3日午夜12時武漢肺炎確診20438例，累計死亡病例425例。

《中央社》報導稱，白宮3日表示，中國大陸已經接受美方提議，讓美國專家參與WHO任務，從事研究和對抗源於湖北省會武漢的新型冠狀病毒疫情。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）說：「中國已經接受美國提議，把一群專家納入WHO前往中國的任務，以便瞭解更多資訊和對抗新型冠狀病毒。」

在此之前，中共指控美國對大陸祭出旅遊限制與撤僑，不斷製造和散播對新型冠狀病毒的恐慌。外交部發言人華春瑩3日在例行記者會上表示，WHO已經建議不要對大陸祭出貿易和旅遊限制，華盛頓當局卻「不斷製造和散播恐慌」。她還說：「正是像美國這樣擁有強大防疫能力與設施的已開發國家，卻帶頭過度反應，顯然與WHO的建議背道而馳。」

報導說，美國因應新型冠狀病毒已祭出相關限制措施，包括暫停過去14天曾造訪大陸的旅客入境。美國疾病管制暨預防中心（CDC）對這些限制措施提出辯護。

CDC國家呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）表示：「面對新型冠狀病毒這個前所未見威脅，我們做出積極決策，那項行動如今擁有緩解疫情的最大潛力。」

(中時電子報)