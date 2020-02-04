日本厚生勞動省4日確認了3例新型冠狀病毒肺炎的確診病例，3人都是最初的病毒檢查沒有發現感染，再次檢查才確診。

4日確診的3例包括，搭第2班撤僑包機返國的50多歲住在千葉縣的日本女性，她1月31日因為發燒到37度8, 但接受病毒檢查並沒有發現感染，隔天出現肺炎徵兆，4日再檢查才確診，目前仍持續發燒中。搭包機返日的日僑已有9人確診。

另1例是住在武漢的女性，她於1月21日來日本，31日在千葉縣的醫院被診斷為肺炎，但病毒檢測並沒有感染新型冠狀病毒。直到2月3日症狀沒有改善，重新檢查後4日才確診。

此外，還有1名住在湖北省的50多歲外籍男性，他於1月22日到日本，因出現肺炎症狀而26日曾接受病毒檢查但並沒發現感染，男子30日已返回大陸。

日本國立傳染病研究所3日再度檢查男性的檢體，4日正式確診。這名外籍男子曾在日本與武漢確診的40多歲男性參加相同的巴士旅遊行程。

4日添3例確診病例，使得日本國內確診人數達23人。

(中時電子報)