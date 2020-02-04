統一企業集團首度結合旗下飲食、保健、運動等三大事業體，提出生活提案Simple-Fit，即日起透過全台7-ELEVEN、康是美、BEING fit，提供消費者所需的營養美食、保健選擇及簡易運動，品牌概念店門市可望在今年第2季問世。

統一集團表示，Simple-Fit是一種生活態度，期望透過在全台的7-ELEVEN、康是美及BEING fit門市，讓消費者從日常生活中，輕鬆選擇適合自己的飲食、運動及保健觀念。

其中，7-ELEVEN對2020年新生活飲食四大趨勢：健身飲食、年輕新世代、多樣化組合購需求、夯減醣優質蛋白，推出相關商品，提供給消費者能輕鬆掌握的營養菜單。

康是美也特別設立Simple-Fit主題專區，並由專業藥師針對不同需求的消費者，進行體內環保的護理規劃，推出3大功能分類：順暢系、高纖維、代謝系，共計有5項新品與30項熱銷商品優惠。

BEING fit 與BEING sport除了由專業教練依顧客量身規劃課程，結合科學化訓練，有效率的型塑健康體態外，更針對Simple-Fit生活提案，搭配多元飲食的運動菜單。

此外，統一企業瑞穗鮮乳、AB優酪乳、新感覺、晨光土司、統一藥品、博客來、21世紀風味館等均啟動集團行銷活動，提供便利的一日生活圈。

(中時 )