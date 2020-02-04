大陸浙江省以廢棄口罩換肥皂的做法，避免村民隨處棄置造成二次污染。（圖／央視截圖）

為防控武漢肺炎疫情導致廢棄口罩亂扔形成二次污染，浙江衢州市開化縣蘇莊鎮首次嘗試在農村利用垃圾兌換超市上門實行廢棄口罩換肥皂的做法，有效減少口罩亂扔現象。該村以5個廢棄口罩兌換一塊肥皂，由村內黨員負責廢棄口罩的處理工作，每天分組分批主動上門兌換。此舉受到大陸媒體與網路的關注。

據陸媒報導，開化縣蘇莊鎮高坑村的工作人員帶著整箱肥皂，開著垃圾收集車前往每個農戶家中收集使用過的口罩。當地村民反應，本來是放垃圾桶裡去，現在有人換肥皂，就不會亂扔，感覺很貼心。

《央視新》指出，最近村民出門戴口罩的意識越來越強，但如何處理戴過的口罩，防止二次污染，一直困擾著當地。開化縣高坑村之前就有垃圾兌換超市，不過兌換的都是瓶子紙箱這類生活垃圾，現在他們想出了5個口罩換1塊肥皂的活動，由全村黨員負責廢棄口罩的處理工作，每天分組分批主動上門兌換。

報導說，村裡收集廢棄口罩後，送到鎮上衛生院集中處理，讓村裡的人比較放心。此一做法推動2天，就收集到斤8000個廢棄口罩，成效良好。

(中時電子報)