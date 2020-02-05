大陸方面繼3日安排240多位台胞搭機返台後，運送滯留在湖北台胞返台後續工作正緊鑼密鼓進行。湖北省台辦副主任、新聞發言人邢軍志表示，目前還有800多名台胞希望盡快返台。

據中新社報導，湖北省台辦副主任、新聞發言人邢軍志接受專訪，說明新型肺炎疫情發生以來在鄂台胞情況以及滯留台胞乘機返台經過。他指出，3日組織首批台胞返台過程中，為了台胞自身和台灣社會的安全，在登機前已對200多位台胞進行過三次體溫測量。他們每人均簽下申請返台承諾書，內容包括即日前14天內未接觸確診和疑似新型肺炎病患、配合台灣當地防疫要求做好隔離防護等。在我們負責任地檢核下，臨登機前，1名發熱的台胞和2名證件不合格的台胞，未能登機。

他透露，目前還有800多名在湖北台胞表示希望盡快返台，其中有些是臨時來湖北出差、探親、家庭團聚的，有些還帶著老人、孩子。正在緊鑼密鼓地開展後續安排和組織工作，希望這些台胞能夠在最短時間內通過春節加班機返台。

(中時電子報)