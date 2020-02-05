新創aifian 致力以人工智慧（AI）技術實踐全球普惠金融，宣布攜手停車業龍頭嘟嘟房合作，當車主有車貸需求時，Fintech 技術可以「3秒」算出申貸額度，並提供利率等相關條件，並以最快速度辦理融資撥款事宜。

為了讓消費者有更好的金融體驗，Aifian表示，推出的「數據經紀人AI嘉嘉」整合了AI與對話機器人技術，透過流暢的對話，快速的在幾分鐘內帶領用戶完成工作資訊、通訊地址等個人數據庫的建置。

aifian 執行長劉晉良觀察，市面上有很多管道可以申請車貸，消費者最在乎的是方便、速度，利率不見得是第一考量；目前的消費金融市場，對台灣的年輕世代使用者來說，手續繁複、耗時且體驗不佳，都是市場明顯的痛點；對金融機構來說，客戶風險屬性評估（KYC）以及合規的人力投入成本過高，難以滿足小額金融需求。

劉晉良自比aifian是車貸業的好市多，賺取的是會員費，除提供Fintech 技術外，穿梭在客戶與金融機構間做媒合，目前已有13萬名會員；當愈來愈多會員透過aifian，為自己建立信用數據庫，未來要申辦保險、房貸時，就可以直接用這些已被認證的資訊，避免重複冗長的身份確認過程，金融機構的信任程度也相對提高。

此外，將用戶的消費紀錄、財務紀錄、收入紀錄以及信用紀錄等，轉化為數據庫之中的資料，未來無論是企業或是金融機構要提供優惠回饋、推廣新金融服務時，透過aifian的數據，精準地找到用戶，提供更好的回饋。

嘟嘟房在2016年開發俥酷iParking，挾著其管理全台340餘個停車場的通路優勢，致力於車主數據應用發展。嘟嘟房總經理江馥年表示，透過aifian長期累積的個人數據資料， 結合嘟嘟房龐大的線下車主行為數據，可以讓消費者獲得更好的額度及更有效率的服務。

劉晉良表示，亞太地區每年有超過5000萬件車貸申請，但銀行侷限於人力、物力確實無法滿足所有人的需求，因為車貸不是銀行喜歡做的業務，必須要花很多時間審查車主信用，成交金額又不高。

(中時 )